'Ronaldo wil toch blijven na steun voorzitter Real'

Boca Juniors wint 32ste landstitel in Argentinië

9:23 Voetbalclub Boca Juniors is kampioen van Argentinië. De titel werd binnengesleept zonder dat de ploeg uit de wijk La Boca in Buenos Aires zelf in actie kwam. Rivaal Banfield verloor dinsdag met 1-0 van San Lorenzo en bleef zo met nog één duel te spelen op vijf punten achterstand van Boca. De kersverse kampioen komt nog twee keer in actie.