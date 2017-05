Rooney maakt einde aan opmerkelijke Mourinho-droogte in topduels

Wijnaldum levert twee assists af in doelpuntrijk duel Liverpool

18:29 Liverpool heeft in de Premier League flink uitgehaald in de uitwedstrijd tegen West Ham United. De ploeg van coach Jürgen Klopp zegevierde in Londen met 4-0. Voor de bezoekers kwamen Philippe Coutinho (twee), Daniel Sturridge en Divock Origi tot scoren. Basisspeler Georginio Wijnaldum kreeg twee assists op zijn naam.