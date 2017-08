Rooney stopt als Engels international

Bondscoach Gareth Southgate wilde Rooney nog oproepen voor de komende duels met Malta en Slowakije, maar de aanvaller heeft dat afgewezen. ,,Het was geweldig dat Gareth Southgate mij deze week belde. Ik waardeerde dat enorm. Ik heb echter lang nagedacht en het besproken met mijn familie en trainer bij Everton (Ronald Koeman, red.). Ik heb tegen Gareth gezegd dat ik mijn interlandloopbaan beëindig."



Rooney noemt het voetballen voor het nationale team 'zeer speciaal'. Hij is net geen recordinternational geworden. Alleen doelman Peter Shilton speelde meer interlands: 125 om 119. Rooney debuteerde in 2003 tegen Australië en werd behalve de jongste international ooit (17 jaar en 111 dagen) tevens de jongste doelpuntenmaker (17 jaar en 317 dagen) met een treffer tegen Macedonië. ,,Elke keer dat ik geselecteerd was of aanvoerder was, was een voorrecht", aldus Rooney.



,,Dat ik Manchester United verliet was een moeilijke beslissing, maar het was de juiste, omdat ik thuiskwam bij Everton. Nu wil ik mij volledig focussen op de club."