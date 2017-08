Rummenigge: Ik heb liever de Allianz Arena dan Neymar

,,Ik heb me in relatie tot de Neymar-transfer de vraag gesteld wat ik belangrijker vind, Neymar of ons stadion, de Allianz Arena. Dan moet ik duidelijk concluderen, dat ik liever de Allianz Arena heb'', zegt Rummenigge vandaag in Bild.

Rummenigge herhaalt ook nog eens zijn standpunt dat de politiek in Europa een salarisplafond had moeten instellen. ,,Voordat in 2011 de Financial Fairplay werd ingevoerd heb ik met de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini in Brussel met de EU-commissie gesproken. Er was één doel, het invoeren van een salarisplafond in het Europese voetbal. Dat is altijd verworpen. Ik vraag me af waarom de politiek zich toen niet achter de gedeelde wens van de UEFA en de clubs heeft geschaard.''