Russische WK-baas: Dopingverhaal is non-nieuws

Aleksej Sorokin moest vandaag op een persconferentie die over de Confederations Cup zou gaan vooral vragen beantwoorden over het bericht van zondag in de Engelse krant Mail on Sunday. ,,Bizar dat dit verhaal nu verschijnt. Het gaat blijkbaar zo goed met de Confederations Cup, dat deze krant nu ineens over zulke dingen gaat schrijven'', mopperde Sorokin.

Volgens de Mail on Sunday worden de 23 spelers die Rusland vertegenwoordigden op het WK 2014 genoemd in het dopingrapport van Richard McLaren. Een aantal van hen is nu ook present bij de Confederations Cup. ,,De meeste spelers zitten bij Europese clubs en worden al jarenlang getest door de UEFA en FIFA. Beide organisaties hebben duidelijk gemaakt dat alle testen negatief waren. Waarom zouden we suggesties van onbetrouwbare bronnen geloven terwijl dit de feiten zijn?'', aldus Sorokin.

,,Dit is dus non-nieuws, grote onzin zelfs. Blijkbaar gaat het met ons toernooi zo goed, dat er dingen uit het verleden opgerakeld moeten worden. Laten we gewoon over voetbal praten.''

