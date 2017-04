Sampaoli nog niet benaderd: 'Een eer om genoemd te worden'

Zijn naam dook vorige week ineens op als mogelijk nieuwe bondscoach van Oranje. Jorge Sampaoli vindt het een eer, maar hij is niet benaderd, liet de trainer van Sevilla gisteren weten tijdens de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Deportivo La Coruña.

,,Nee, in alle eerlijkheid: ik heb geen enkel gesprek gehad over de baan van bondscoach van Nederland'', aldus Sampaoli. ,,Als het waar is dat de Nederlandse bond mij als bondscoach wil binnenhalen vanwege de manier waarop ik mijn teams laat spelen, dan zie ik dat als een compliment. Maar naar mijn idee is het niet meer dan speculatie in de media en niets meer dan dat.''

Sampaoli wordt ook genoemd als de opvolger van Luis Enrique bij FC Barcelona. Ook de Argentijnse bond zou hem willen hebben. Sampaoli: ,,Ik heb hier nog een contract, dat zowel voor mij als de club ruimte biedt om te blijven of te gaan. Daar ga ik het met de voorzitter nog wel eens over hebben. Meer heb ik er nu niet over te zeggen. Ik richt me nu op de wedstrijd van zaterdag en om de slechte reeks te stoppen. De toekomst wijst zich vanzelf.''

Het contract van Sampaoli bij Sevilla loopt nog tot medio volgend jaar.

Kritiek

Voor het eerst sinds zijn komst bij de club, zit Sevilla in een dipje. De club wacht in La Liga al vijf duels op een overwinning en duikelde uit de top-3. Sampaoli wordt verantwoordelijk gehouden, beseft hij zelf ook.

,,Toen het goed ging, was ik niet de persoon die vroeg om lof en nu het minder gaat verdien ik het ook niet om beschadigd te worden. Maar ik ben een professional en weet maar al te goed dat als het lekker gaat in deze wereld je koning bent, en als het slecht gaat niet. Zo zit de wereld in elkaar, helaas."