Saoedische legende looft Van Marwijk: 'Hij doet geweldig werk'

,,Dat komt niet alleen vanwege de spelers, hun techniek en motivatie, of het plan wat we twee jaar geleden hebben opgesteld. Het is zeker ook te danken aan Van Marwijk", looft oud-aanvaller Sami Al Jaber de Nederlandse coach.



De voormalige vedette, die Saudi-Arabië op de WK's van 1994 tot en met 2006 vertegenwoordigde, denkt dat het niet meer mis kan gaan. ,,Sinds lange tijd hebben we weer een sterke groep spelers en Van Marwijk heeft geweldig werk verricht. Alles valt nu samen", aldus Al Jaber.



Saudi-Arabië staat samen met Japan (16 punten) bovenaan groep B in de derde ronde van de Aziatische kwalificatiecampagne. Met nog drie wedstrijden te spelen voor de manschappen van Van Marwijk, wacht donderdag Australië, dat derde staat met drie punten minder. De winnaar en nummer twee van de poule plaatsen zich voor het WK 2018 in Rusland, de nummer drie gaat play-offs spelen.