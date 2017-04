Schalke 04 waarschijnlijk zonder Höwedes tegen Darmstadt

,,Dat raakt ons hard. We moeten afwachten wie zondag inzetbaar is'', zei coach Markus Weinzierl. De trainer van Schalke zag vlak voor het Europese duel met Ajax verdediger Sead Kolasinac uitvallen. De linksback, die net was hersteld van een lichte blessure, kreeg last van een bovenbeenspier en werd vervangen door Dennis Aogo. Of Kolasinac zondag inzetbaar is, is nog niet bekend. Verdediger Matija Nastasic is geschorst voor de wedstrijd tegen Darmstadt.