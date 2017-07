Scheidsrechter grijpt hoofdrol bij winst Engeland op Spanje

De voetbalsters van Engeland hebben zich vrijwel zeker geplaatst voor de kwartfinales op het EK in Nederland. De Engelsen wonnen in Breda met 2-0 van Spanje, dat in de tweede helft een overduidelijke strafschop werd ontnomen.

Engeland kwam in het goed gevulde Rat Verlegh Stadion in Breda al binnen twee minuten op voorsprong door een goal van Francesca Kirby. Daarna had Spanje echter voor het grootste gedeelte van de wedstrijd het betere van het spel. Zo'n tien minuten tijd leek Spanje een strafschop te krijgen, maar de Argentijns-Italiaanse scheidsrechter Carina Vitulano trok haar beslissing om onverklaarbare redenen even later weer terug. In de herhaling was duidelijk te zien dat de Engelse Ellen White de bal tegen haar eigen arm aan schoot, maar de protesten bij de Spaanse speelsters bleven uit en de wedstrijd ging vrolijk verder. In de eerste helft werd Engeland al een doelpunt ontnomen na onterecht afvlaggen wegens buitenspel.

Engeland maakte even later via aanvalster Jodie Taylor ook nog de 2-0, waarmee de wedstrijd wel gespeeld was. Engeland creëerde in de hele wedstrijd slechts twee kansen en had slechts 25% balbezit, maar was dus wel uiterst effectief.

Engeland staat nu op zes punten na twee duels, nadat het woensdag in het eerste duel al met 6-0 won van Schotland. Spanje en Portugal, dat eerder op de dag met 2-1 won van Schotland, hebben beide drie punten. Komende donderdag zijn de laatste duels in poule D: Portugal - Engeland in Tilburg en Spanje - Schotland in Deventer. De Engelse spits Jodie Taylor scoorde tegen Schotland al een hattrick en is met vier treffers nu topscoorder op het EK.

Ann Odong ⚽️📝 on Twitter Referee called for a penalty and then awarded a drop ball. What even? #ENGESP #WEURO2017 https://t.co/GBCNToT7IG

Volledig scherm De basiself van Engeland. © Getty Images

Volledig scherm De basiself van Spanje. © Getty Images