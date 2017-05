Scheidsrechter uit Mali voor Oranje

De 34-jarige Keita fluit sinds 2011 internationale wedstrijden en was begin dit jaar ook actief op het toernooi om de Afrika Cup. De Malinees geeft om 17.30 uur lokale tijd het eerste fluitsignaal, in Nederland is het dan twee uur later.



Oranje en Marokko zouden elkaar eigenlijk in Casablanca treffen, maar uiteindelijk besloot de Marokkaanse voetbalbond uit te wijken naar Agadir. De wedstrijd in de zuidwestelijke kustplaats wordt gespeeld in het Stade Adrar, dat plaats biedt aan ruim 45.000 toeschouwers.



De selectie van het gastland telt met Karim El Ahmadi, Mimoun Mahi, Yassin Ayoub en de broers Nordin en Sofyan Amrabat heel wat bekende gezichten. Ajacied Hakim Ziyech heeft de uitnodiging van bondscoach afgeslagen.