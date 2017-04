'Seizoen voorbij voor Zlatan door zware knieblessure'

De rechterknie van de Zweed klapte naar achteren door toen hij op het gras landde. De 35-jarige topschutter van ManUnited, goed voor zeventien doelpunten in de Premier League, werd een tijdje behandeld en verdween daarna naar de kleedkamer op Old Trafford. ,,Ik moet afwachten, maar mijn gevoel zegt dat het niet goed is'', zei manager José Mourinho.

De Engelse club heeft vrijdag nog niets gemeld over de ernst van de kwetsuur. In Italië wordt gesuggereerd dat Ibrahimovic zijn kruisbanden heeft gescheurd en een operatie moet ondergaan. Sky Sports houdt het erop dat zijn seizoen in ieder geval voorbij is. Manchester United speelt nog zeven keer in de Premier League en treft Celta de Vigo in de halve finales van de Europa League.