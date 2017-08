Sergio Ramos na 23ste rode kaart: 'Kijk naar Engeland'

Volgens de aanvoerder van Real Madrid laten de Engelse scheidsrechters meer toe en fluiten ze ook meer in de geest van de wedstrijd. ,,Ze laten meer doorgaan, ik houd daar wel van. Ook bij de Europese wedstrijden wordt meer getolereerd dan bij ons in Spanje'', zei Ramos na de openingswedstrijd in La Liga gisteren tegen Deportivo la Coruña.



De 31-jarige verdediger werd in blessuretijd, bij een voorsprong van 3-0, met rood (twee keer geel) uit het veld gestuurd. Het was voor Ramos al de 23e keer dat hij een rode kaart kreeg, voor de achttiende keer in de Spaanse competitie. Daarmee evenaarde hij het record in La Liga dat al werd gedeeld door Pablo Alfaro en Xavi Aguado.