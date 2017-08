Sneijder: Ik ben hier om prijzen te winnen

,,Ik ben hier in de eerste plaats om prijzen te winnen'', benadrukte Sneijder met klem. ,,Ik wel ergens om spelen, iets bereiken. De wedstrijd van Nice tegen Ajax is niet doorslaggevend geweest, maar dat we in Europa spelen, is wel belangrijk voor me. Spelen om de prijzen is altijd mijn drijfveer geweest als voetballer, daar is nog niets aan veranderd. Na mijn gesprekken met de trainer en de voorzitter, geloofde ik al snel in het verhaal van deze club.''



De komst van Neymar naar Paris Saint-Germain, of de aanwezigheid van oud-teamgenoot Mario Balotelli: voor Sneijder is het niet doorslaggevend geweest in zijn keuze. ,,Ik ben hier omdat ik in deze club en deze mensen geloof. En ik denk dat ik dit team kan helpen om iets neer te zetten.''