Sneijder mag zich eindelijk bij 'Gala' melden

Karsdorp waakt voor vergelijking met Roma-icoon Cafu

19:42 Rick Karsdorp werd vandaag door AS Roma aan de Italiaanse pers gepresenteerd. Eén verslaggever vroeg of de ex-Feyenoorder clubicoon Cafu achterna wil. Karsdorp: ,,Ik zie mezelf nu als een kleine speler en wil niet te hoge verwachtingen scheppen. Het is moeilijk om te zeggen of ik een grote speler als Cafu kan evenaren.''