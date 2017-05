Spalletti klaar met uitleg over Totti: Nooit begonnen als ik dit had geweten

AS Roma-coach Luciano Spalletti is zo klaar met uitleg geven over het wel of niet opstellen van de 40-jarige Francesco Totti. Zo klaar zelfs, dat hij gisteravond na de 1-4 overwinning bij AC Milan liet weten de baan in Rome nooit te hebben geaccepteerd als hij dit van tevoren geweten had.

Totti is bezig aan zijn 25ste en laatste seizoen bij de club uit de Italiaanse hoofdstad. De aanvaller loopt op zijn laatste benen en komt onder Spalletti nog maar mondjesmaat aan voetballen toe. Bij zijn vijftien optredens begon hij één keer in de basis en twee keer meteen na de pauze. In de meeste gevallen mocht hij slechts in de laatste 20 minuten opdraven.

Respect

,,Als ik de tijd kon terugdraaien, was ik nooit naar Rome gekomen'', liet Spalletti zich ontvallen nadat hem gevraagd was waarom Totti in het met 1-4 gewonnen duel bij AC Milan niet was ingevallen. ,,Als ik hem de laatste vijf minuten inbreng, zeggen jullie dat ik hem voor schut zet en te weinig respect toon. Vertel me maar wat ik moet doen.''

Spalletti is met AS Roma op jacht naar directe plaatsing voor de Champions League en vond het bij 2-0 halverwege de tweede helft nog niet verantwoord Totti in te brengen. ,,Maar goed, we kunnen voortaan ook stemmen wie er moet spelen'', klonk het cynisch.

Status

De status van Totti in Rome moet voor Spalletti geen onbekend fenomeen zijn. De 58-jarige Italiaan was van 2005 tot 2009 ook al coach van AS Roma. In het seizoen 2006/2007 werd Totti met 26 treffers nog Europees topscorer. Na vijf seizoenen bij Zenit Sint-Petersburg keerde Spalletti vorig jaar terug in het Stadio Olimpico.