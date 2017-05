Spalletti stapt op bij AS Roma

Spalletti werd dit seizoen met AS Roma tweede in de Serie A achter kampioen Juventus. Hoewel hij in de Italiaanse hoofdstad een ticket bemachtigde voor de Champions League houdt Spalletti het toch voor gezien. Hij was sinds januari 2016 coach van de club van Kevin Strootman, die gisteren zijn contract verlengde tot 2022.



,,We danken Luciano Spalletti oprecht voor zijn geweldige werk voor de club'', aldus voorzitter Jim Pallotta op de clubsite van AS Roma. ,,Onder zijn leiding behaalde het team de meeste punten en maakte het de meeste doelpunten in de clubhistorie.''



Spalletti was tussen 2005 en 2009 al eens trainer van Roma. Daarna vertrok hij naar het Russische Zenit Sint-Petersburg. Hij werd gisteren al in verband gebracht met Inter Milaan, de club die de coach al eerder polste. AS Roma moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Op de clubsite laten de Romeinen weten dat het een coach moet zijn die Roma nóg beter maakt. ,,De club is bezig met groeien en dat moet verdergaan met de aanstelling van een nieuwe coach die onze waarden en filosofie deelt."