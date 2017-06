Spanje grote favoriet voor eindzege op EK onder 21

Door Minne Groenstege

Geschiedenis van het toernooi

Het EK onder 21 en Jong Oranje, dat was tien jaar geleden een zeer gelukkig huwelijk. Onder coach Foppe de Haan wonnen de beloftes van het Nederlandse voetbal het toernooi in 2006 (in Portugal) en in 2007 in eigen land. Uitblinkers als Royston Drenthe, Hedwiges Maduro, Ryan Babel en Maceo Rigters (topscorer van het toernooi) werd een grote toekomst voorspeld. Voor de meeste van de 23 spelers uit deze 'gouden generatie' bleek het echter lastig om met de hoge verwachtingen om te gaan. Slechts elf van hen groeiden uiteindelijk tot international van Oranje, al werd alleen Ron Vlaar echt een vaste waarde in het grote Oranje.

Sinds dat zo succesvolle toernooi in 2007 speelt Jong Oranje nauwelijks meer een rol van betekenis op het EK onder 21. Sterker nog: van de laatste vijf toernooien deed Jong Oranje nog slechts één keer mee. In Israel reikte Jong Oranje onder Cor Pot tot de halve finales, waarin Italië met 1-0 te sterk was. Pot beschikte die zomer over een aantal grote talenten: Jeroen Zoet, Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi, Daley Blind, Jordy Clasie, Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Leroy Fer, Tonny Vilhena, Adam Maher, Ola John, Luuk de Jong en Memphis Depay.

Volledig scherm Royston Drenthe en Foppe de Haan juichen na de toernooiwinst in 2007. © anp

Niet alleen Nederland heeft een mooie geschiedenis met jonge spelers die meededen aan het EK onder 21. Zo maakten in het verleden ook spelers als Manuel Neuer, Carles Puyol, Xavi, Bastian Schweinsteiger, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Frank Lampard, Luis Figo en Raúl González Blanco hun opwachting op dit toernooi. Italië won het toernooi vijf keer, Spanje vier keer. Zweden is titelverdediger in Polen. Zij wonnen twee jaar geleden met spelers als John Guidetti, Oscar Hiljemark en Simon Tibbling het toernooi door in de finale na strafschoppen te winnen van Portugal.

UEFA Under-21 on Twitter Raúl González, Özil, Totti... With your help, we picked our all-time #U21EURO dream team. 💪

Spanje de grote favoriet

Goed, genoeg over het verleden.Over naar het aankomende EK onder 21, op naar de toekomst. Eerst de deelnemers even op een rij. Gastland Polen zit in Poule A met Engeland, Slowakije en Zweden. In Poule B spelen Portugal, Servië, Spanje en Macedonië. In Poule C nemen Duitsland, Denemarken, Italië en Tsjechië het tegen elkaar op. Vier van de twaalf deelnemers gaan door naar de halve finales: de drie groepswinnaars en de beste nummer twee. De halve finales zijn op dinsdag 27 juni, de finale op vrijdag 30 juni in Krakau.

Volledig scherm Marco Asensio namens het grote Spanje in actie tegen Colombia. © Photo News Grote favoriet voor de eindzege lijkt Spanje. Coach Albert Celades heeft met Héctor Bellerín (Arsenal), Gerard Deulofeu (AC Milan, gehuurd van Everton), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Denis Suárez (FC Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Iñaki Williams (Athletic Bilbao) en Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) liefst zeven spelers in zijn selectie die hun debuut voor het 'grote' Spanje al maakten. Ook José Luis Gayà (Valencia), Jesús Vallejo (Eintracht Frankfurt, deze zomer naar Real Madrid), Dani Ceballos (Real Betis) en Borja Mayoral (VfL Wolfsburg) toonden hun klasse en potentie al ruimschoots aan op het hoogste niveau.

Uitdages en outsiders

Voetbal blijft echter onvoorspelbaar, zeker op eindtoernooien na een lang seizoen. Wie gaan Spanje dan van de titel houden in Polen? Ook de Italiaanse bondscoach Luigi Di Biagio beschikt over een selectie van statuur. Italië behoort met spelers als doelman Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus), Manuel Locatelli (AC Milan), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Andrea Petagna (Atalanta), Roberto Gagliardini (Internazionale) en Federico Chiesa (Fiorentina) waarschijnlijk tot de belangrijkste uitdager van Spanje voor de eindzege in Polen.

Volledig scherm De 18-jarige Gianluigi Donnarumma keepte al vier interlands voor het grote Italië, waar hij wordt klaargestoomd om Gianluigi Buffon op te volgen. © EPA De andere grote uitdager is Duitsland. Coach Stefan Kuntz beschikt in zijn selectie ook over vijf spelers die al hun debuut maakten voor Die Mannschaft: Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Max Meyer (Schalke 04), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) en Serge Gnabry (Werder Bremen, deze zomer naar Bayern München). Voor de Duitse bond was het puzzelen om een goede selectie samen te stellen, want Duitsland doet vanaf morgen ook mee aan de Confederations Cup in Rusland. Bondscoach Joachim Löw nam in zijn selectie een groot aantal talenten op. Er is geprobeerd om op beide toernooien zo sterk mogelijk voor de dag te komen, al blijft een groot aantal gevestigde namen deze zomer thuis. Een andere speler om in de gaten te houden bij Duitsland is de in Syrië geboren middenvelder Mahmoud Dahoud, die deze zomer overstapt van Borussia Mönchengladbach naar Borussia Dortmund.

Volledig scherm De Duitse middenvelder Mahmoud Dahoud vangt een bidon. © Getty Images

De beloftenploeg van Engeland zal in Polen willen laten zien dat de wereldtitel van Engeland onder 20 van afgelopen zondag in Zuid-Korea geen toeval was. De grote talenten van Engeland moesten echter wel over beide teams worden verdeeld, waardoor de Engelsen in Polen niet heel sterk voor de dag komen. De bekendste namen in de selectie van Aidy Boothroyd zijn doelman Jordan Pickford (Sunderland, in nadrukkelijke belangstelling van Everton), Calum Chambers (Arsenal), Mason Holgate (Everton), Lewis Baker (Vitesse), Demarai Gray (Leicester City), Nathan Redmond (Southampton).

Dan is er nog Portugal, dat vorig jaar in Frankrijk voor het eerst het EK won. Nu zullen ook de talenten Europees goud willen veroveren. Jong Portugal stond in 1994 (met Luis Figo) en 2015 in de finale van het EK onder 21, maar won het toernooi nog nooit. De 19-jarige middenvelder Renato Sanches werd vorig jaar de jongste speler ooit die een EK won en werd bovendien uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Na het EK stapte Sanches voor 35 miljoen euro over van Benfica naar Bayern München, maar daar kreeg hij tot zijn grote teleurstelling niet al te veel speeltijd van trainer Carlo Ancelotti.

Volledig scherm Renato Sanches viert feest na de gewonnen EK-finale met Portugal van vorig jaar. © ProShots

Ook eredivisie vertegenwoordigd

Zijn er verder nog bekende namen op het EK onder 21? Ja hoor, ook bij de andere landen doen er spelers mee. Albert Rusnak (ex-FC Groningen) doet mee bij Slowakije. Simon Tibbling (FC Groningen) is opnieuw van de partij bij Zweden, net als Muamer Tankovic (AZ). Václav Černý (Ajax) is geselecteerd voor de beloftenploeg van Tsjechië, zijn oude teamgenoot Lucas Andersen (tegenwoordig Grasshoppers) bij de beloften van Denemarken. Kasper Dolberg is niet van de partij bij Denemarken, omdat Ajax hem niet wilde vrijgeven. Ook Yussuf Poulsen (RB Leipzig) mocht niet worden opgeroepen.

Jongste speler op het toernooi is de 17-jarige middenvelder Elif Elmas van Macedonië, die ook al zijn debuut maakte in de nationale ploeg. Er doen echter ook een flink aantal spelers van 22 en 23 jaar mee op het EK onder 21. Hoe zit dat dan? De UEFA kijkt naar de leeftijd van spelers bij het begin van het kwalificatieproces voor het toernooi. Alle voetballers die op of na 1 januari 1994 zijn geboren mochten worden geselecteerd. Wie pakt in Polen het ticket naar een grote carrière?