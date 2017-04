Spelers Dortmund: We zijn mensen, geen dieren

In navolging van trainer Thomas Tuchel hebben ook de spelers van Borussia Dortmund kritiek geleverd op de Europese voetbalbond UEFA. De spelers snappen niet dat ze gisteren alsnog moesten aantreden voor de kwartfinale van de Champions League tegen AS Monaco, amper 24 uur nadat een aanslag was gepleegd op de bus waarin ze zaten.