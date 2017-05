Spurs neemt afscheid van White Hart Lane met zege op United

Op een emotionele middag op White Hart Lane kwam Tottenham Hotspur al zes minuten op voorsprong, toen de Keniaanse middenvelder Victor Wanyama bij de tweede paal hard raak kopte uit een kort genomen corner, die via linksback Ben Davies voor de goal werd geslingerd. Ook in de tweede helft ging Tottenham Hotspur furieus van start. Harry Kane kopte drie minuten na rust binnen uit een indraaiende vrije trap van Christian Eriksen.



Twintig minuten voor tijd maakte Wayne Rooney de aansluitingstreffer namens Manchester United, na mooi voorbereidend werk van linksbuiten Anthony Martial. Tot een gelijkmaker kwam United, op 24 mei in Solna de tegenstander van Ajax, echter niet meer. Daardoor sloot Tottenham Hotspur in stijl af op White Hart Lane, waar het dit seizoen in de Premier League geen wedstrijd verloor. De Spurs zijn door de overwinning bovendien zeker van de tweede plek in de Premier League. Nummer drie Liverpool, dat vandaag met 0-4 won bij West Ham United, kan de ploeg van trainer Mauricio Pochettino niet meer inhalen.