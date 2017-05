Stam grijpt met Reading naast megabonus

Jaap Stam heeft met Reading FC op Wembley naast promotie naar de Premier League gegrepen. Het elftal van de Nederlandse trainer moest na het nemen van strafschoppen zijn meerdere erkennen in Huddersfield Town in de play-off finale van het Championship. De stand na de verlenging was 0-0. Door de nederlaag grijpt Reading naast een megabonus van ruim 200 miljoen euro.