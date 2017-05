Stekelenburg ontbreekt bij duel Everton tegen Watford

Simeone: Passie zal in nieuw stadion hetzelfde blijven

13:06 Atlético Madrid-trainer Diego Simeone denkt niet dat de sfeer in het nieuwe Wanda Metropolitano minder zal zijn dan in het stadion Vicente Calderón, waar gisteren op indrukwekkende wijze Europees afscheid werd genomen. Atlético won de stadsderby met 2-1 van Real Madrid, maar dat was na de eerdere nederlaag (3-0) niet genoeg voor een finaleplaats in de Champions League.