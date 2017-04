Stekelenburg voor het eerst in de basis bij Everton in 2017

Barça vernedert Real onder leiding van Cruijff

11:54 Een van de beste Clasico's speelde Barcelona in het seizoen 1993/94, onder leiding van Johan Cruijff. Met een absolute hoofdrol voor Romario, die op die dag alles wat hij aanraakte in goud zag veranderen en drie keer scoorde. Ook Ronald Koeman had met een geweldige vrije trap een aandeel in de klinkende 5-0 zege op Real.