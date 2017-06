'Stille revolutie' gaande met spelregels in voetbal

Het rapport, getiteld Play Fair, zal de komende maanden tijdens allerlei bijeenkomsten in de voetbalwereld ter discussie staan. Daarna wordt in 2018 tijdens de jaarlijkse vergadering van de IFAB besloten welke voorstellen in aanmerking komen voor een proef in de praktijk.

Self-pass

Één van de meest opvallende ideeën in de lijst is de mogelijkheid voor spelers om de bal bij een vrije trap en een hoekschop zelf in bezit te nemen, de zogenoemde self-pass, die in het hockey al is ingevoerd. Een dergelijke spelregelwijziging zou de snelheid in het spel aanzienlijk verhogen. Ook zou de bal bij het nemen van een vrije trap niet meer helemaal stil hoeven te liggen.

De andere, beoogde aanpassingen zijn: het toekennen van een strafschop als een doelman een terugspeelbal van een ploeggenoot in zijn handen pakt; het toekennen van een 'strafdoelpunt' als een speler op of vlakbij de doellijn een treffer voorkomt met zijn hand of arm; het opleggen van puntenaftrek aan teams die een scheidsrechter met een omsingeling in het nauw hebben gebracht.

Zuivere speeltijd

Verdere voorstellen: de arbiter fluit pas voor de rust en voor het einde van de wedstrijd als de bal uit het spel is; het invoeren van zuivere speeltijd van 60 minuten in plaats van 90 minuten in totaal.

Bij het missen van een strafschop zou er geen rebound meer mogelijk moeten zijn, maar zou het spel hervat moeten worden met een doeltrap. Ook zou de bal na een doeltrap ook meteen al in het zestienmetergebied weer aangeraakt mogen worden en niet pas buiten het strafschopgebied.

,,Het voetbal kan van deze aanpassingen in de spelregels alleen maar beter worden", zei Elleray, die altijd een pleitbezorger is geweest van de videoscheids in het voetbal.