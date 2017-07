Strafschoppen in Engeland dit seizoen volgens ABBA-principe

Lacazette wil 'Arsenal-vloek van nummer 9' doorbreken

13:10 Met het maken van zijn eerste (weliswaar onofficiële) Arsenal-doelpunt in het eigen Emirates Stadium, is Alexandre Lacazette voorzichtig begonnen met het doorbreken van een jarenlange vloek. In de afgelopen achttien jaar flopte in Londen de ene na de andere 'nummer 9'. Bij zijn nieuwe club twijfelt niemand eraan: Lacazette gaat het iconische rugnummer zijn glans teruggeven.