Strootman mist opnieuw Juve en Milan

De Nederlandse middenvelder van AS Roma ging zondag theatraal naar de grond in de Romeinse derby tegen Lazio (1-3). Hij versierde daarmee een strafschop die door Daniele De Rossi werd benut. De tuchtcommissie sprak van ,,zeer onsportief gedrag''.

De 27-jarige Ridderkerker werd op basis van televisiebeelden geschorst voor zijn schwalbe. AS Roma ging in beroep, maar zonder succes. Strootman mist de wedstrijden tegen AC Milan (uit) en koploper Juventus (thuis). In de twee laatste wedstrijden van de Serie A, als de Romeinen spelen tegen Chievo en Genoa, is Strootman er weer bij.



Eerder dit seizoen overkwam Strootman opvallend genoeg hetzelfde. Toen gooide hij tijdens de derby water in het gezicht van Lazio-middenvelder Danilo Cataldi, wat hem een schorsing van twee wedstrijden opleverde. Ook toen moest hij tijdens de toppers tegen Juventus en Milan vanaf de tribune toekijken.