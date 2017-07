Succescoach Conte tekent nieuw contract bij Chelsea

De afgelopen weken werd in Engeland gespeculeerd over een mogelijke breuk tussen Conte en Chelsea. De Italiaanse succestrainer zou ontevreden zijn over het gebrek aan slagvaardigheid van de clubleiding op de transfermarkt. Zo grepen de 'Blues' naast spits Romelu Lukaku, die naar Manchester United ging. Afgelopen week volgden alsnog de eerste twee versterkingen. De Duitse verdediger Antonio Rüdiger en de Franse middenvelder Tiemoué Bakayoko kwamen voor bij elkaar 80 miljoen euro over van respectievelijk AS Roma en AS Monaco.

,,Antonio heeft afgelopen seizoen een ongelooflijke prestatie geleverd'', zei directrice Marina Granovskaia van Chelsea. ,,Hij heeft zich heel snel aangepast aan het Engelse voetbal en ons naar de titel in de Premier League geleid. Dit nieuwe contract staat symbool voor ons vertrouwen. We denken dat hij zowel in eigen land als in de Champions League resultaat kan boeken.''