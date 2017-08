Sunderland rondt transfer Ruiter af

Elia en Basaksehir schakelen Nederlands getint Club Brugge uit

21:47 Eljero Elia heeft zich met zijn nieuwe club Istanbul Basaksehir geplaatst voor de play-offs van de Champions League. Met de oud-Feyenoorder in de basis versloegen de Turken op eigen veld Club Brugge met 2-0. Dat was voldoende, nadat het eerste duel vorige week in België in een spectaculaire 3-3 was geëindigd.