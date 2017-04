Sunderland vliegt na tien jaar uit Premier League

Marcelo houdt ploeterend Real op titelkoers

18:25 Real Madrid is ontsnapt aan kostbaar puntenverlies in de strijd om de Spaanse titel. De ploeg van trainer Zinedine Zidane moest in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen Valencia de gelijkmaker incasseren, maar Marcelo schoot de Madrilenen in de 86ste minuut alsnog naar de winst: 2-1.