Swansea begint seizoen zonder topschutter Llorente

De Spanjaard zorgde er afgelopen seizoen met vijftien doelpunten voor dat Swansea City zich handhaafde in de Premier League. ,,Fernando werkt een individueel herstelprogramma af, het is nog te vroeg om aan te sluiten bij de groepstraining'', zei manager Paul Clement. ,,De kans is klein dat hij de eerste wedstrijden van het seizoen al kan meedoen. We willen geen risico's nemen, want als hij zijn arm nogmaals breekt en een operatie moet ondergaan, staat hij straks zes maanden aan de kant.''