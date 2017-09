Teleurstellend gebrek aan doelpunten bij Uruguay-Argentinië

Japan zeker van WK na overwinning op Australië

31 augustus Japan is zeker van deelname aan het WK 2018 in Rusland. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodžić won in Tokio met 2-0 van Australië, dat nu in gevecht is met Saudi-Arabië voor het tweede ticket in de Aziatische kwalificatiegroep B.