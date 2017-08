Torino loopt zege mis door video-arbiter

Torino liep gisteren in de Serie A een zege mis toen een doelpunt ten onrechte werd afgekeurd. Álex Berenguer dacht zijn ploeg in de 83ste minuut, bij een stand van 1-1, aan een overwinning te helpen. Zijn treffer ging wegens buitenspel niet door. In de herhaling bleek echter dat de assist niet afkomstig was van Torino-spits Andrea Belotti, maar van van Bologna-speler Mattia Destro.



De grensrechter had al gevlagd en de scheidsrechter had al gefloten voordat Berenguer scoorde. De videoarbitrage mag echter niet gebruikt worden bij een buitenspelsituatie. ,,Bij een twijfelgeval moet de scheidsrechter door laten spelen en kan hij daarna een beslissing nemen. Maar hij heeft eerst gefloten en dat is fout. Op die manier is ons een geldig doelpunt ontnomen. Iedereen kan fouten maken, maar hij had gewoon moeten laten spelen. Waarom is er anders een videoscheidsrechter?'', zei Sinisa Mihajlovic, trainer van Torino.