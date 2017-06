Tottenham Hotspur mag veld Wembley niet verkleinen

Met 105 bij 69 meter is het veld van Wembley het grootste van allemaal in Engeland. Het veld op White Hart Lane, waar de Spurs vanaf 1899 speelden, was 100 bij 67 meter. Tottenham Hotspur week het afgelopen seizoen voor zijn Europese thuiswedstrijden al uit naar het nationale stadion, dat plaats biedt aan 90.000 toeschouwers.

Geen succes

Erg succesvol was de ploeg van Pochettino niet op Wembley. De vier thuisduels in Europees verband leverden slechts één overwinning op, thuis tegen CSKA Moskou (3-1). Van AS Monaco (1-2) en Bayer Leverkusen (0-1) werd verloren, waardoor Tottenham Hotspur derde werd in de groepsfase van de Champions League. In de zestiende finales van de Europa League werd Spurs op Wembley uitgeschakeld door AA Gent. Ook werd in de halve finale van de FA Cup op Wembley met 4-2 verloren van Chelsea.