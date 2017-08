De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt komende donderdag verricht door Francesco Totti en Andrej Andrij Sjevtsjenko. De loting in het Grimaldi Forum in Monaco gaat om 18.00 uur van start.

Feyenoord zit bij de loting in pot 4. 22 van de 32 deelnemers zijn al bekend. De overige tien deelnemers plaatsen zich vanavond of morgen via de play-offs voor de groepsfase. De acht ploegen in pot 1 zijn AS Monaco, Benfica, Bayern München, Chelsea, Juventus Real Madrid, Spartak Moskou en Shaktar Donetsk. In pot 2 zitten Atlético Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, FC Porto, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United en mogelijk Tottenham Hotspur.

Francesco Totti (40) speelde sinds zijn debuut in 1993 liefst 786 duels voor AS Roma en zette in mei een punt achter zijn spelersloopbaan. Dit seizoen zal hij zich bij AS Roma oriënteren op een nieuwe functie binnen de club. Sjevtsjenko (40) speelde voor Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea. Na het EK 2012 in 'zijn' Oekraïne zette hij een punt achter zijn loopbaan. Na een korte carrière in de politiek werd hij vorig jaar bondscoach van Oekraïne.

Voor de loting wordt ook de beste speler en beste speelster van Europa bekendgemaakt. Bij de mannen zijn Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Gianluigi Buffon de drie overgebleven kandidaten. Bij de vrouwen neemt Lieke Martens het op tegen de Duitse Pernille Harder en de Duitse Dzsenifer Marozsán.

De loting voor de poulefase van de Europa League is komende vrijdag om 13.0 uur in Monaco. Bekerwinnaar Vitesse is al zeker van een plek in de poulefase. FC Utrecht en Ajax hopen dat deze week ook nog voor elkaar te krijgen. FC Utrecht won vorige week met 1-0 van Zenit Sint-Petersburg, Ajax verloor thuis met 0-1 van Rosenborg. Donderdagavond zijn de returns in Rusland en Noorwegen.

Volledig scherm Andriy Shevchenko, tegenwoordig bondscoach van Oekraïne. © AFP