Totti wil pensioen niet bevestigen: Weet het niet

AS Roma-vedette Francesco Totti (40) weigert te bevestigen dat hij aan het eind van dit seizoen stopt met voetballen. Daarmee lijkt hij tegen de technisch directeur Monchi in te gaan, die vorige week nog suggereerde dat dit Totti’s laatste seizoen is.

Door Imre Himmelbauer

Tijdens een evenement in Rome vroeg de Italiaanse media aan Totti of hij 28 mei, de laatste speeldag van de Serie A, zijn laatste wedstrijd zou spelen. Het antwoord van de geroutineerde Romein was weinigzeggend: ,,Dat weet ik niet.”

Vorige week vertelde Monchi nog een heel ander verhaal: ,,Er is een overeenkomst met de club dat dit het laatste seizoen van Totti is, waarna hij doorgaat als directeur. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, omdat hij AS Roma ís, en mij kan leren wat deze club is.”