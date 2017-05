Trainer Valverde wil Barcelona 'nog groter maken dan de club al is'

Valverde noemt het een voorrecht dat hij trainer van de club mag worden. ,,Ik mag gelukkig zijn dat de club aan mij dacht en me deze baan heeft aangeboden. Het is een enorme uitdaging.'' Donderdag tekent de voormalig coach van Athletic Bilbao een contract voor twee jaar als opvolger van Luis Enrique.

Veel veranderingen hoeven de supporters niet te verwachten van de 53-jarige Spanjaard, die van 1988 tot 1990 in het elftal van Johan Cruijff speelde.

,,Ik wil dat de fans een team zien dat toegewijd is aan de manier waarop we spelen en toegewijd is aan de fans. De supporters hebben de afgelopen jaren fantastische spelers gezien. Dat wil ik zo houden. Ik wil dat ze van het team genieten en er trots op kunnen zijn."