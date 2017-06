TT: AC Milan teleurgesteld in Donnarumma, Garcia tekent bij Saint-Étienne

Garcia nieuwe trainer van Saint-Étienne

De Spaanse voetbalcoach Oscar Garcia treedt in dienst van Saint-Étienne. De voormalige speler van FC Barcelona is bij de Franse club de opvolger van Christophe Galtier, die na acht jaar is vertrokken bij de nummer acht van de ranglijst in het afgelopen seizoen. Garcia is afkomstig van FC Salzburg, dat hij in de afgelopen twee jaar twee keer naar de dubbel in Oostenrijk leidde.