TT: Ajax krijgt concurrentie voor Richarlison, Kolarov naar AS

Barcelona verslaat Juventus in oefenduel met twee goals van Neymar

8:47 In een oefenduel in het Amerikaanse New Jersey heeft Barcelona in de nacht van zaterdag op zondag met 2-1 gewonnen van Juventus. Het duel om de International Champions Cup was de eerste Barça-wedstrijd voor coach Ernesto Valverde en mogelijk de laatste voor sterspeler Neymar. Die scoorde twee punten voor zijn Spaanse club.