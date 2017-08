TT: Baker verhuist naar Boro, FC Utrecht huurt Bahebeck

De carrousel draait ook in augustus nog op volle toeren. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze zomer bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Nederlandse toppers heen? Teruglezen? Klik hier voor de geruchten en voltooide transfers van gisteren.

Eriksen plan B voor FC Barcelona

Als Liverpool echt weigert Philippe Coutinho te verkopen, verlegt FC Barcelona de aandacht naar Christian Eriksen. The Independent schrijft zaterdag dat de Deense middenvelder van Tottenham Hotspur hoog op de lijst staat bij de Spaanse topclub.

FC Barcelona heeft volgens media een bod van 100 miljoen euro op de 25-jarige Coutinho uitgebracht. Liverpool liet vrijdag op de clubwebsite weten dat de Braziliaan niet te koop is. ''We willen graag duidelijkheid geven. Het definitieve standpunt van de club is dat we geen biedingen op Philippe in overweging nemen. Hij blijft speler van Liverpool tot de transferperiode deze zomer sluit'', aldus de Engelse voetbalclub.

Coutinho laat zich niet afschrikken door de harde opstelling van Liverpool. De Braziliaan heeft de club vrijdag laten weten dat hij wil vertrekken. Trainer Klopp heeft hem niet opgenomen in zijn selectie voor de eerste competitiewedstrijd van zaterdag tegen Watford.

Eriksen begint aan zijn vijfde seizoen bij de Spurs. Daarvoor kwam de 25-jarige Deen uit voor Ajax. Met de Amsterdammers werd hij in 2012 en 2013 landskampioen.

Volledig scherm Christian Eriksen in duel met Claudio Marchisio van Juventus. © Getty Images

Bahebeck op huurbasis naar FC Utrecht

Zij komst hing al enige tijd in de lucht, maar nu heeft ook FC Utrecht zijn komst bekendgemaakt. FC Utrecht huurt de 43-voudig Frans jeugdinternational Jean-Christophe Bahebeck (24) dit seizoen van Paris Saint-Germain. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, die al weken intensief bezig is met deze transfer, kreeg vanochtend het verlossende woord uit Parijs.

Trainer Erik ten Hag is blij met de komst van Bahebeck: ,,Want hoewel hij pas 24 jaar is, speelde hij al meer dan honderd partijen in de competities van Frankrijk en Italië, deed hij de nodige Europa League-ervaring op en kwam hij zelfs drie keer in de Champions League in actie. Jean-Christophe is een centrumspits die zich ook op de flanken van het veld thuis voelt. Hij kijkt er naar uit om in de Eredivisie voor FC Utrecht te spelen en wij, op onze beurt, kijken uit naar de samenwerking met hem."

Bahebeck werd in 2006 door Paris Saint-Germain ontdekt bij amateurclub Persan en begon in de Onder 14 van de grootmacht uit Parijs. Hij doorliep de jeugdopleiding in de hoofdstad en via Paris Saint-Germain B veroverde de aanvaller met Kameroense roots vervolgens een plek in de hoofdmacht van PSG. Dat verhuurde hem de afgelopen jaargangen aan achtereenvolgens de Franse teams Troyes, Valenciennes, Saint-Étienne en het Italiaanse Pescara.

Volledig scherm Jean-Christophe Bahebeck (links) in actie namens Valenciennes. © afp

Chelsea verhuurt Baker aan Boro

Lewis Baker komt dit seizoen opnieuw niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte van Chelsea. De kampioen van Engeland verhuurt de middenvelder dit seizoen aan Middlesbrough, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Boro verkocht vrijdag middenvelder Marten de Roon nog voor

Baker speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse, waarmee hij in mei de KNVB-beker won, de eerste prijs in de clubhistorie van de Arnhemmers. In 73 duels van Vitesse kwam Baker tot 20 goals en 11 assists.

Middlesbrough FC on Twitter Welcome to #Boro, @lew_baker! 🔴⚪️ #UTB https://t.co/6CqoTDn0TJ