TT: Botteghin genoemd bij Sporting, volgt Dembélé Neymar op?

Behalve Rick Ketting verschijnt er vandaag nog een nieuw gezicht op het trainingsveld van Go Ahead Eagles. De Deventer club neemt ook centrale verdediger Tim Siekman (27) op proef. De transfervrije centrale verdediger uit Emmen kan de strijd aangaan met Spartaan Ketting over wie Go Ahead eventueel kan versterken in de dun bezette achterhoede. Siekman, die begon met voetballen bij SVBO, stond tot deze zomer onder contract bij FC Emmen en speelde in het verleden ook voor HHC Hardenberg.