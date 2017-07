TT: Chelsea haalt Bakayoko, Leverkusen denkt aan Viergever

Leverkusen hoopt op Viergever

Is Nick Viergever 'de nieuwe Sami Hyppiä?', vraagt het Duitse BILD zich af. in de zoektocht naar ervaring zou Bayer Leverkusen zijn uitgekomen bij de 'Abwehr Chef' van Ajax. Net zoals de Finse ex-verdediger van Willem II ooit deed, moet Viergever in Leverkusen leiding gaan geven aan de piepjonge defensie.

Chelsea meldt zich in transfergeweld

In al het Engelse transfergeweld van de laatste weken ontbreekt veelal de naam van Chelsea. Waar Arsenal al Alexandre Lacazette aantrok, Manchester United zich versterkte met Romelu Lukaku, Manchester City al ruim honderd miljoen uitgaf, Liverpool zich versterkte met Mohamed Salah en Everton de ene na de andere speler binnenhaalt, kocht Chelsea vooralsnog verdediger Antonio Rüdiger. Een échte topaankoop is tot nu toe uitgebleven.

Daar gaat verandering in komen. Zo heeft de broer van AS Monaco-middenvelder Tiemoué Bakayoko via Snapchat verklapt dat een overstap van zijn broertje naar Stamford Bridge rond is. Bovendien zou Borussia Dortmund zich zelf bij Chelsea hebben gemeld inzake een transfer van spits Pierre-Emerick Aubameyang, zo weet Sky Sports. Ook Alváro Morata van Real Madrid is nog altijd in beeld.