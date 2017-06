TT: Coentrão verhuurd aan Sporting, Leicester wil Evans

Fabio Coentrão wordt waarschijnlijk verhuurd aan Sporting Lissabon, zo meldt de Spaanse krant Marca. De Portugese linksback komt niet aan de bak bij Real Madrid. Marcelo staat hoger in de pikorde bij de Spaanse topclub.



De 29-jarige verdediger werd vorig seizoen al verhuurd aan AS Monaco, maar zat afgelopen seizoen gewoon op de bank in Madrid. Het is voor de Portugees international waarschijnlijk dus beter om weer ergens speelminuten te pakken.



Naast AS Monaco en Real Madrid droeg Coentrão ook het shirt van Benfica. De Portugese club verhuurde hem ook 3 keer.