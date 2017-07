TT: Conte prijst Harry Kane

Harry Kane is volgens Antonio Conte minstens 100 miljoen pond (ongeveer 111,8 miljoen euro) waar op de huidige transfermarkt. De manager van Chelsea gaf tegenover The Guardian toe dat hij een groot bewonderaar is van de spits van Tottenham.



,,Ik vind Kane op dit moment een van de beste spitsen van de wereld. Als ik nu op zoek was naar een spits ging ik voor hem. Hij is een complete aanvallen,'' aldus de Italiaan.