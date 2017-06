TT: Hoedt verlengt bij Lazio, Napoli ziet Zoet zitten

Joe van der Sar slaat zijn vleugels uit. De zoon van oud-doelman Edwin van der Sar, zelf ook een talentvolle keeper, verhuist van Ajax naar ADO Den Haag. De negentienjarige Van der Sar moet na vier jaar vertrekken uit de jeugdopleiding van de club waarbij zijn vader als algemeen directeur werkt.



De 'zoon van' behoorde afgelopen seizoen tot de selectie van het hoogste juniorenelftal van Ajax, de A1 (O19). Van der Sar kwam echter amper in actie voor de ploeg van trainer Aron Winter. De club besloot daarom afscheid te nemen van de jonge keeper, die nu onderdak heeft gevonden in Den Haag.



Van der Sar junior zat eerder drie jaar in de jeugdopleiding van Manchester United toen zijn beroemde vader daar in het eerste elftal speelde. Hij werd in 2013 door Ajax weggeplukt bij VV Noordwijk, de club die voor vader Edwin eveneens de springplank was naar Amsterdam. Joe van der Sar zal voorlopig echter niet in diens voetsporen treden in de hoofdmacht van Ajax.