TT: Messi verlengt contract, Batshuayi wil meer speeltijd bij Chelsea

Jurgen Mattheij blijft bij Excelsior voetballen. De 24-jarige centrale verdediger verlengde vandaag zijn contract met twee jaar, meldt de eredivisieclub.



,,Ik heb met een aantal buitenlandse clubs gesproken en de verleiding was groot, maar ik vind mezelf nu nog niet klaar voor die stap. Misschien dat dit over één of twee jaar wel zo is. Ook vanuit Nederland was er interesse en daarbij vroeg ik me af: is dit het waard om Excelsior te verlaten? Het antwoord daarop was uiteindelijk nee'', aldus Mattheij, die al zes seizoenen voor Excelsior speelt.



Excelsior eindigde afgelopen seizoen onder leiding van trainer Mitchell van der Gaag als twaalfde in de eredivisie.