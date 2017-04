Tunesië ontslaat bondscoach Kasperczak

,,Het was niet mogelijk om tot een akkoord te komen, daarom hebben we besloten tot een eenzijdige opzegging'', luidt de verklaring van de bond.



Tunesië werd in januari van dit jaar door Burkina Faso uitgeschakeld in de kwartfinale van de Afrika Cup en verloor afgelopen maand vriendschappelijke interlands tegen Kameroen en Marokko. Kasperczak was bondscoach sinds juli 2015. De voormalig Pools international had Tunesië in de jaren negentig ook al onder zijn hoede. Toen verloor hij met het land de finale van de Afrika Cup van 1996 en leidde hij de Noord-Afrikanen naar het WK van 1998 in Frankrijk.