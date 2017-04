United brengt spanning terug in titelrace met zege op Chelsea

Het eerste doelpunt liet niet heel lang op zich wachten. In de zevende minuut veroverde Ander Herrera op het middenveld de bal, waarna hij Marcus Rashford wegstuurde. De jonge Engelsman rekende vervolgens beheerst af met doelman Asmir Begovic, die het doel van Chelsea mocht verdedigen bij afwezigheid van de geblesseerde Thibaut Courtois.



Vlak na rust besliste United via de voet van Ander Herrera de wedstrijd. Zijn inzet vanaf de rand van het zestienmetergebied werd onderweg van richting veranderd, waardoor Begovic kansloos was.



Door deze nederlaag is de spanning volledig terug in de titelstrijd. Omdat nummer 2 Tottenham Hotspur gisteren wel wist te winnen, is het gat nu nog maar vier punten. Volgende week nemen Chelsea en Spurs het tegen elkaar op in de halve finale van de FA Cup.