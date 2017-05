United en City storten samen miljoen in hulpfonds

Takkas pleit schuldig aan verduistering en omkoping

24 mei Costas Takkas, ex-secretaris-generaal van de Kaaimaneilandse voetbalbond en voormalig medewerker van de voorzitter van de CONCACAF, heeft aan de federale rechter in Brooklyn zijn schuld bekend in zijn betrokkenheid bij witwaspraktijken en omkoping. Dat gaf de federale procureur van New York mee in een communiqué. Takkas kijkt aan tegen een maximumstraf van twintig jaar cel.