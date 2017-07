Utrecht ontvangt in eigen Galgenwaard Lech Poznan

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag is beducht voor het Poolse Lech Poznan, de komende tegenstander in de de derde voorronde van de Europa League. ,,We zijn nu gekoppeld aan een betere tegenstander en kunnen rekenen op meer weerstand", zei Ten Hag in aanloop naar de heenwedstrijd vanavond in Utrecht.



De Domclub bereikte de derde kwalificatieronde door Valletta FC uit Malta over twee wedstrijden met 3-1 te verslaan. ,,Onze ploeg heeft mij vooral in de thuiswedstrijd positief verrast. Zo kort bezig en dan al een dergelijk niveau halen", complimenteerde de coach zijn spelers.



Met de zevenvoudig landskampioen van Polen treft Utrecht een club die al twee competitieduels erop heeft zitten en vier Europese wedstrijden in de benen heeft. ,,Wij werken een A-typische voorbereiding af en moeten veel sneller een stap zetten. We hebben vorige week uitstekend veldspel laten zien. Ik hoop dat we, nu de weerstand hoger wordt, een volgende stap kunnen zetten."