Van Basten kijkt mee bij Confederations Cup

Confederations Cup Onana tweede keuze bij Kameroen

14:25 Doelman André Onana van Ajax hoeft op het toernooi om de Confederations Cup in Rusland niet te rekenen op veel speeltijd. Bondscoach Hugo Broos sprak in de aanloop naar het evenement zijn vertrouwen uit in Fabrice Ondoa, de neef van Onana die begin dit jaar een sterke indruk maakte onder de lat tijdens de door Kameroen gewonnen Afrika Cup. ,,Ik zie geen enkele reden om daar iets aan te veranderen. Ondoa is de nummer één en Onana de nummer twee'', zei de Belgische trainer.