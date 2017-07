'Van Bommel topkandidaat bij Bayern München'

Dat Van Bommel meertalig is, spreekt in zijn voordeel. Het Duits en Engels beheerst hij, evenals de Spaanse taal. Van Bommel heeft ook basiskennis van het Italiaans, vanwege zijn periode bij AC Milan. Het is de vraag of Bayern München hem kan losweken bij PSV waar hij de trainer is van PSV onder 19. Van Bommel is bovendien nog assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploeg van Saudi-Arabië.